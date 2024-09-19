Китай запустил два навигационных спутника Beidou

Ракета CZ-3B/YZ запустила два навигационных спутника Beidou

С космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань (Китай) стартовала ракета CZ-3B/YZ с двумя спутниками навигационной системы Beidou. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

На околоземную орбиту выведены 59-й и 60-й космические аппараты навигационной системы. Пуск стал 535-м для носителей семейства CZ.

В апреле на страницах издания SpaceNews генеральный директор и соучредитель компании Zephr Шон Горман заметил, что между США и Китаем нарастает конкуренция в области спутниковых навигационных систем. По его словам, в настоящее время спутников BeiDou в два раза больше, чем американских космических аппаратов GPS. Кроме того, китайская система имеет на порядок больше наземных станций, чем американская. Автор отмечает, что это приводит к большой популярности BeiDou в развивающихся странах, которая предоставляет своим пользователям более высокую точность геопозиционирования, чем GPS.