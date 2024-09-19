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08:26, 19 сентября 2024Экономика

Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

Кнайсль заявила о переезде в новый дом в Рязанской области с кошками и утками
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль . Фото: Grigory Sysoyev / Reuters

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что переехала в свой новый дом в Рязанской области. Ее слова приводит РИА Новости.

Кнайсль заявила о переезде в новый дом и уточнила, что живет там с кошками и утками.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками... Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», — призналась она на полях четвертого Евразийского женского форума.

Экс-министр добавила, что рядом с ее деревней находится продуктовый магазин, а также автобусная остановка. Она подчеркнула, что в ее деревне живут приятные люди.

Ранее Кнайсль высказалась о российских женщинах. По ее мнению, они смогли остаться леди. «Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — подчеркнула она.

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      Марина Совина
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