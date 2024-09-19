ЦТАК: КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

КНДР провела успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Об этом пишет ТАСС.

Как отметили журналисты, испытания прошли в среду, 18 сентября. «Суть испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания в цель на расстоянии до 320 километров», — подчеркнули они.

Кроме того, специалисты провели пуск стратегической крылатой ракеты увеличенной мощности.

26 июня Главное управление ракетостроения КНДР отчиталось об успешных испытаниях по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе теста отделенные боеголовки были точно наведены на три установленные координаты.