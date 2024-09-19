Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 19 сентября 2024Мир

КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

ЦТАК: КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

КНДР провела успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5» со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Об этом пишет ТАСС.

Как отметили журналисты, испытания прошли в среду, 18 сентября. «Суть испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания в цель на расстоянии до 320 километров», — подчеркнули они.

Кроме того, специалисты провели пуск стратегической крылатой ракеты увеличенной мощности.

26 июня Главное управление ракетостроения КНДР отчиталось об успешных испытаниях по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе теста отделенные боеголовки были точно наведены на три установленные координаты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. Военные взяли под контроль еще два села

      В США заблокировали план временного финансирования правительства

      Шиитские группировки Ирака ударили по цели в Израиле

      Женщина осталась без секса после 20 лет жизни с мужем и узнала о его измене

      Учительница занялась сексом с 15-летним подростком

      Кустурица заявил о «временно изолированном» Боге на Украине

      КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

      Раскрыта причина массового задержания в Ярославской области

      Вложения России в гособлигации США рекордно сократились

      Трамп допустил встречу с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше