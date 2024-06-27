Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:03, 27 июня 2024Наука и техника

КНДР испытала ракету с блоками индивидуального наведения

КНДР провела успешные испытания по разделению и наведению блоков ракеты

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Главное управление ракетостроения КНДР 26 июня провело успешные испытания по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Эксперимент прошел в зоне радиусом 170-200 километров, благоприятной для измерения полетных особенностей боеголовок отдельного маневрирования, с использованием двигателя первой ступени твердотопливной баллистической ракеты в максимально безопасной обстановке. Отделенные боеголовки были точно наведены на три установленные координаты», — говорится в сообщении.

Также при помощи радиолокационных станций систем противовоздушной обороны была проверена эффективность ложных целей, которые отделились от ракеты.

Материалы по теме:
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

В марте ЦТАК сообщило об успешных наземных испытаниях сопла твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты.

В феврале в Северной Корее испытали управляемый снаряд калибра 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня (РСЗО), который может стать аналогом американских снарядов РСЗО HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Он оскорбил народ». Володин и другие депутаты Госдумы ответили на слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Apple потеряла лидерство на рынке смартфонов в США

      Генсек ООН ответил на вопрос об отмене механизма права вето

      Российские звезды отправились с концертами-сюрпризами в школы

      Бывшего министра обороны ДНР этапируют в колонию. Игорь Стрелков осужден на четыре года

      В Казахстане обвинили Украину в провокации из-за нападения на блогера

      Бизнес в Германии заподозрили в поставках в Россию люксовых машин

      Экс-глава МИД Австрии назвала Средневековьем правовую ситуацию в ЕС

      59-летняя Ирина Безрукова раскрыла секреты молодости

      Джастин Тимберлейк впервые вышел на связь после ареста и разозлил фанатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше