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12:37, 13 февраля 2024Наука и техника

В КНДР испытали аналог HIMARS

ЦТАК: в КНДР испытали управляемые снаряды для РСЗО калибра 240 миллиметров

Фото: KCNA / Reuters

В Северной Корее создали управляемый снаряд калибра 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня (РСЗО), который может стать аналогом американских снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что 11 февраля Академия национальной обороны КНДР провела успешное испытание снаряда с системой управления траекторией полета. В ходе стрельбы подтвердили характеристики боеприпаса.

В сообщении подчеркивается, что новый снаряд повысит эффективность РСЗО калибра 240 миллиметров на поле боя. Управляемый боеприпас может сделать северокорейскую РСЗО аналогом американских HIMARS, которые используют управляемые реактивные снаряды GMLRS.

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В январе стало известно, что северокорейская самоходная артиллерийская установка «Чучхе-107», которой присвоили обозначение M2018, получила орудие калибра 155 миллиметров.

В январе 2023 года ЦТАК сообщило, что военно-промышленный комплекс КНДР передал армии 30 сверхкрупных РСЗО калибра 600 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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