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10:18, 19 января 2024Наука и техника

Раскрыт калибр новой северокорейской гаубицы

Северокорейская САУ M2018 получила орудие калибра 155 миллиметров

Фото: Ng Han Guan / AP

Северокорейская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Чучхе-107», которой присвоили обозначение M2018, получила орудие калибра 155 миллиметров. Характеристики самоходной гаубицы раскрыл Telegram-канал «Атомное Чучхе».

Канал обратил внимание на кадр из ролика, демонстрирующего преодоление водной преграды машиной. При увеличении на изображении обнаружили табличку с названием и калибром новой установки. M2018 оснащена баллистическим радаром и цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнем.

Отмечается, что на Западе разработали ряд решений, повышающих эффективность артиллерии калибра 155 миллиметров. Автор пишет, что эти решения известны, поэтому «не надо изобретать велосипед».

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Также он допустил, что выбор этого калибра позволит использовать существующие иранские и китайские снаряды. «Иран, например, делает свой 155-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд Basir с лазерным подсветом», — пишет канал.

В ноябре стало известно, что в КНДР разработали новый тип твердотопливного двигателя для баллистических ракет средней дальности. Двигатели для первой и второй ступеней прошли испытания.

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      Даниил Иринин
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