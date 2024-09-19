Константина Хабенского госпитализировали в Москве

Mash: Хабенский был госпитализирован в Москве в состоянии средней тяжести

Актер и режиссер Константин Хабенский был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи диагностировали у артиста гипертонию с преимущественным поражением сердца. Его состояние оценивается как средней тяжести. Предположительно, причиной этого стало ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы.

Отмечается, что на данный момент ближайший концерт актера, запланированный на 26 сентября в Самаре, пока что не отменили.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Станислав Любшин был экстренно госпитализирован.