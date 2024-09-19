Кустурица заявил о «временно изолированном» Боге на Украине

Кустурица: на Украине смогли временно изолировать Бога

На Украине удалось «временно изолировать» Бога, считает сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Такое мнение он выразил на премьере «Люди Христовы. Наше время» про преследования, связанные с Украинской православной церковью (УПЦ), передает ТАСС.

«Украина, когда речь идет о Боге, уже потеряна, им удалось его временно изолировать», — сказал он.

Режиссер задался вопросом, кому выгоден конфликт на Украине. По его мнению, эта «война уже продана». «Кто выставил такую высокую цену, которую заплатили украинцы, кто с этого соберет дивиденды? Кто в действительности является тем выгодополучателем, кто получает долю с этого?» — спросил Кустурица.

Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ. Согласно новому закону, общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.