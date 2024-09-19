Литва решила расширить армию

Касчюнас: в Литве должно быть 15,5 тыс. профессиональных военных к 2030 году

В Литве к 2030 году в армии должны служить 15,5 тысячи профессиональных военнослужащих и 50 тысяч бойцов в резерве. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, передает LRT.

«Сейчас мы планируем добавить новую пехотную дивизию в базовую структуру наших Вооруженных сил. Воинское подразделение размером с дивизию будет сформировано поэтапно к 2030 году путем укрепления существующих воинских частей и создания новых», — сказал он.

По словам главы Минобороны, в пехотную дивизию будут включены около 17,5 тысячи солдат, в том числе призывники, кадровые военные, добровольцы и действующий резерв. Также отмечается, что власти Литвы планируют увеличить численность призывников, чтобы к 2027 году ежегодно привлекать на обязательную воинскую службу более шести тысяч молодых людей.

Ранее Касчюнас сообщил, что Литва до конца 2024 года передаст Украине военную помощь на десятки миллионов евро. Министр уточнил, что прибалтийская республика вложит 10 миллионов евро (более миллиарда рублей) в развитие производства дальнобойных вооружений на Украине.

