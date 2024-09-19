Лукашенко захотел разочаровать международных наблюдателей

Минску хотелось бы, чтобы международные наблюдатели на президентских выборах в Белоруссии в 2025 году разочаровались во мнении, с которым они приедут в республику. О таком желании заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями избирательных органов стран Содружества Независимых Государств (СНГ), передает агентство БелТА.
Глава государства отметил, что в настоящее время Минск думает, что делать с иностранными наблюдателями. По его словам, представители других стран приедут с заготовленными документами, «которые они потом огласят и подпишут».
«Мы думаем, будем с вами советоваться в том числе, как нам в этой ситуации поступить. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой», — объяснил президент.
Ранее Лукашенко уличил оппозицию в желании создать предмятежную ситуацию в Белоруссии в преддверии президентских выборов. Он рассказал, что соответствующий план действий «беглые» разрабатывают с западными кураторами.