Матвиенко рассказала анекдот про пейджер

Матвиенко вспомнила анекдот про пейджер на Евразийском женском форуме

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вспомнила анекдот про пейджер на Евразийском женском форуме. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Матвиенко вела беседу с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян, которая рассуждала о влиянии гаджетов на детей.

«Увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — рассказала она. Симоньян ответила спикеру Совфеда: «Хотела одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер».

Ранее по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Сотни пейджеров одновременно взорвались днем во вторник, 17 сентября.