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22:03, 19 сентября 2024Россия

Матвиенко рассказала анекдот про пейджер

Матвиенко вспомнила анекдот про пейджер на Евразийском женском форуме

Фото: President Of Russia / Globallookpress

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вспомнила анекдот про пейджер на Евразийском женском форуме. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Матвиенко вела беседу с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян, которая рассуждала о влиянии гаджетов на детей.

«Увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — рассказала она. Симоньян ответила спикеру Совфеда: «Хотела одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер».

Ранее по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Сотни пейджеров одновременно взорвались днем во вторник, 17 сентября.

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      Маргарита Пименова
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