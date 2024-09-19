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18:53, 19 сентября 2024Ценности

Мелания Трамп встала на защиту своих голых модельных фото

Фото: Paul Hawthorne / Getty Images

Бывшая первая леди США, американская фотомодель и дизайнер Мелания Трамп встала на защиту своих голых модельных фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В настоящее время 54-летняя жена экс-президента США Дональда Трампа готовится выпустить первую книгу мемуаров. На этом фоне она высказалась о своих откровенных снимках для журналов, сделанных во времена молодости.

«Почему я с гордостью отношусь к своей работе в качестве обнаженной модели? (...) На протяжении всей истории мастера в области искусства почитали человеческое тело, вызывая [своими работами] глубокие эмоции и восхищение. Мы должны уважать свое тело и следовать вневременной традиции использования искусства как мощного средства самовыражения», — заявила автор поста.

При этом она продемонстрировала известные картины с обнаженными персонажами. Среди них — «Давид» Микеланджело, «Купальщицы» Поля Сезанна и «Леди Годива» Джона Кольера.

В июне Мелания Трамп появилась на публике с сумкой за несколько миллионов рублей.

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      Карина Черных
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