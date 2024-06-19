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17:16, 19 июня 2024Ценности

Жена Дональда Трампа появилась на публике с сумкой почти за 3 миллиона рублей

Мелания Трамп прошлась по Нью-Йорку с сумкой Hermes почти за 3 миллиона рублей

Фото: Wilfredo Lee / AP

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп появилась на публике с сумкой за несколько миллионов рублей. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Жена экс-президента США Дональда Трампа прошлась по улицам Нью-Йорка в монохромном наряде белого цвета, который состоял из рубашки, прямых брюк и балеток. В руках знаменитость держала сумку Hermes Birkin Sellier, стоимость которой составляет как минимум 33 тысячи долларов (почти три миллиона рублей).

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Волосы Мелании Трамп были распущены, на ней были солнцезащитные очки, золотой браслет и кольцо с бриллиантом.

В марте Меланию Трамп заметили на праймериз в наряде за сотни тысяч рублей. Звезда пришла вместе с супругом на избирательный участок в день первичных выборов кандидатов во Флориде.

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      Карина Черных
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