Жена Дональда Трампа появилась на публике с сумкой почти за 3 миллиона рублей

Мелания Трамп прошлась по Нью-Йорку с сумкой Hermes почти за 3 миллиона рублей

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп появилась на публике с сумкой за несколько миллионов рублей. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Жена экс-президента США Дональда Трампа прошлась по улицам Нью-Йорка в монохромном наряде белого цвета, который состоял из рубашки, прямых брюк и балеток. В руках знаменитость держала сумку Hermes Birkin Sellier, стоимость которой составляет как минимум 33 тысячи долларов (почти три миллиона рублей).

Волосы Мелании Трамп были распущены, на ней были солнцезащитные очки, золотой браслет и кольцо с бриллиантом.

В марте Меланию Трамп заметили на праймериз в наряде за сотни тысяч рублей. Звезда пришла вместе с супругом на избирательный участок в день первичных выборов кандидатов во Флориде.