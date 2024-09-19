Мэр Ивано-Франковска назвал число волонтеров для языковых патрулей

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: 74 жителя вызвались стать языковыми инспекторами

С момента объявление программы по созданию языковых патрулей в Ивано-Франковске 74 местных жителя вызвались стать волонтерами. Число потенциальных языковых инспекторов назвал мэр города Руслан Марцинкив, передает газета «Суд».

«Будут говорить о том, что мы просим вас разговаривать на государственном языке и популяризировать. Говорить, если вам тяжело говорить на украинском языке, то есть онлайн-курсы, есть обычные курсы украинского языка, пройдите обучение», — заявил чиновник.

Он отметил, что отбор и обучение первой группы инспекторов завершится в начале октября.

Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске введут языковые патрули 10 сентября. Он также выразил сожаление в связи с тем, что русского языка в регионе стало больше.