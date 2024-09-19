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14:00, 19 сентября 2024Россия

Милонов назвал стопроцентным жуликом вернувшегося к магическим сеансам Кашпировского

Депутат Милонов назвал жуликом вернувшегося к сеансам Кашпировского

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Экстрасенса Анатолия Кашпировского, снова начавшего «лечить людей» на магических сеансах, необходимо проверить на вменяемость, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он добавил, что уже готовит обращение по поводу оказания не соответствующих требованиям медицинских услуг.

«Я уже готовлю обращение по поводу оказания подобных "медицинских услуг", — сказал политик. — Кашпировский — стопроцентный жулик, то, что он делает, — полное мракобесие. Даже неловко как-то говорить об этом сейчас, когда мы рассуждаем о научных прорывах и технологиях».

Тем не менее Милонов выразил надежду, что Кашпировский осуществляет свою деятельность не из корыстных побуждений, а ввиду некоего психического расстройства. В таком случае, по словам депутата, экстрасенс может избежать наказания.

«Может, все это он делает не потому, что прирожденный жулик, а потому, что психически ненормален. В любом случае надо смотреть, вменяем ли он и, если вменяем, привлекать к ответственности», — уверен Милонов.

Он добавил, что готовит законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг хотя бы в целях оздоровления. По словам Милонова, пока правительство отказывается его поддержать.

Ранее стало известно о возвращении Кашпировского к прежней деятельности. В сети появилась запись с одного из сеансов «экстрасенса», где тот обещает избавить женщину от лишнего веса. Также в кадр попали несколько россиян, которые падают после слов экстрасенса.

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      Варвара Кошечкина
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