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14:07, 19 сентября 2024Россия

Минобороны заявило о контратаках ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за сутки были сорваны три попытки контратак ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

За прошедшие сутки были сорваны три попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытки противника атаковать были в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка.

В результате боевых действий украинские войска лишились до 20 человек, трех боевых бронированных машин, а также одного автомобиля. При этом российским войскам удалось взять в плен одного бойца ВСУ.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщил, что командование Вооруженных сил Украины бросило немецкие танки Leopard на прорыв в Курской области. По их данным, противник ведет атаку через приграничный поселок Новый Путь. Помимо Leopard, в ней задействованы боевые машины пехоты Marder, также произведенные в ФРГ.

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      Никита Абрамов
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