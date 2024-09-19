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14:36, 19 сентября 2024Экономика

Москвичам пообещали осень

Синоптик Шувалов: в выходные в Москву придет осенняя погода

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Осенняя погода придет в Москву в предстоящие выходные. Самым холодным днем станет воскресенье, 22 сентября, когда температура воздуха в дневные часы составит всего плюс 13-15 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик сообщил, что в субботу, 21 сентября, прогнозируется плюс 15-20 градусов, к утру воскресенья столбики термометров опустятся до плюс 3-8 градусов. Самая холодная ночь ожидается с воскресенья на понедельник, с 22 на 23 сентября. В эту ночь также возможны первые в сезоне заморозки.

Выходные дни при этом пройдут без дождей. Ощутимое понижение температуры ожидается за счет ветра, который будет несильным, но ощутимым, предупредил специалист.

Ранее синоптик Александр Ильин предсказал, что аномальная жара может вернуться в столицу в октябре. Так, 4-5 октября столбики термометров могут подняться до плюс 17–22 градусов.

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