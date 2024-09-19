Москвичам предрекли аномальный октябрь

Синоптик Ильин: аномальная жара вернется в столицу в октябре

Аномальная жара вернется в столицу в октябре, сообщил в разговоре с «Вечерней Москвой» синоптик Александр Ильин.

Жители московского региона в ближайшее время почувствуют приход более свежих воздушных масс. Температура в Подмосковье в субботу, 21 сентября, составит плюс 17-22 градусов тепла, а в воскресенье, 22 сентября, — от 14-19 градусов. В начале следующей недели похолодает до плюс 13-17 градусов по Московской области.

В период начала октября в Москве и области температура воздуха будет находиться в достаточно комфортных значениях — от 16 до 18 градусов тепла. Аномальная жара может прийти к 4–5 октября: столбики термометров поднимутся до плюс 17–22 градусов. При таких температурах не может выпасть первый снег, добавил синоптик. Жителям московского региона стоит ждать небольшой кратковременный дождь, в основном в северо-западных и восточных районах Московской области, в дневные часы 2 и 3 октября. Снега не предвидится до 5 октября, добавил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей столицы в скором времени ждать осенней погоды.