Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 19 сентября 2024Экономика

В Москве рухнули продажи одного типа жилья

Росреестр: продажи новостроек в Москве упали вдвое

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве рухнули продажи квартир в новостройках — в августе 2024 года число сделок с жильем на первичном рынке упало вдвое по сравнению с тем же месяце в 2023-м. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления Росреестра, с ними ознакомилась «Лента.ру».

Так, в последний месяц лета было заключено 5000 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 57 процентов меньше, чем годом ранее. По сравнению с июлем 2024 года показатель уменьшился на 32 процента, рассказали специалисты.

С учетом нежилой недвижимости на первичном рынке заключили 8700 ДДУ — на 47 процентов меньше, чем годом ранее и на 25 процентов меньше относительно июля. Всего с января по август 2024 года зарегистрировано 89,1 тысячи сделок с новостройками — показатель всего на 7 процентов ниже, чем в аналогичный период 2023-го.

Москвичи расхотели покупать и готовое жилье. В августе 2024 года продажи квартир на вторичном рынке упали почти на 40 процентов по сравнению тем же месяцем в 2023-м. С января по август в столице заключили 90,3 тысячи сделок со «вторичкой» — на 18 процентов меньше, чем в аналогичный период 2023-го, отметили специалисты.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Легендарный экстрасенс Кашпировский вернулся. Что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят?

      Россиянам-должникам разрешат договориться сразу со всеми кредиторами

      Стало известно о разрушениях в 13 храмах Торопца после атаки украинских дронов

      «ВКонтакте» запустила масштабное обновление

      Москву похвалили за озеленение

      Раскрыты подробности об обещанном участникам захвата офисов Wildberries гонораре

      Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения после «штурма бородачей» в офисе Wildberries. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

      В Москве рухнули продажи одного типа жилья

      Индия за 149 миллионов долларов запустит миссию к Венере

      Хилькевич показала фигуру через два дня после родов с фразой «хотела бы как у Погребняк»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше