В Москве рухнули продажи одного типа жилья

Росреестр: продажи новостроек в Москве упали вдвое

В Москве рухнули продажи квартир в новостройках — в августе 2024 года число сделок с жильем на первичном рынке упало вдвое по сравнению с тем же месяце в 2023-м. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления Росреестра, с ними ознакомилась «Лента.ру».

Так, в последний месяц лета было заключено 5000 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 57 процентов меньше, чем годом ранее. По сравнению с июлем 2024 года показатель уменьшился на 32 процента, рассказали специалисты.

С учетом нежилой недвижимости на первичном рынке заключили 8700 ДДУ — на 47 процентов меньше, чем годом ранее и на 25 процентов меньше относительно июля. Всего с января по август 2024 года зарегистрировано 89,1 тысячи сделок с новостройками — показатель всего на 7 процентов ниже, чем в аналогичный период 2023-го.

Москвичи расхотели покупать и готовое жилье. В августе 2024 года продажи квартир на вторичном рынке упали почти на 40 процентов по сравнению тем же месяцем в 2023-м. С января по август в столице заключили 90,3 тысячи сделок со «вторичкой» — на 18 процентов меньше, чем в аналогичный период 2023-го, отметили специалисты.