Мужчина нашел под заброшенным домом жуткую антикварную куклу и обрел удачу

Фото жуткой куклы, которая считается одним из самых одержимых духами предметов в Австралии, стало вирусным. Это произошло после того, как снимок выложил один из пользователей платформы Reddit.

Житель штата Квинсленд Керри Уолтон нашел куклу под старым домом в городе Уорик в 2002 году. Когда он только увидел необычный артефакт, он испугался: гипертрофированные черты, крупный нос и зловещая улыбка создавали жуткое впечатление. Уолтон позднее выяснил, что кукла антикварная, ей около двух сотен лет и она попала в Австралию вместе с иммигрантами из Европы. Поскольку было похоже, что внутри куклы есть что-то живое, он назвал ее «Выпусти Меня» (Letta Me Out). Уолтон также предположил, что ее хозяевами были цыгане, которые могли использовать ее для предсказаний. Однако фактических подтверждений этой версии не нашлось.

Несмотря на пугающий вид, «Выпусти Меня» не навлекла на нового хозяина никаких злоключений. Напротив, Уолтон утверждает, что кукла принесла ему удачу. Он считает, что в тот день обрел в ее лице счастливый талисман.

При этом пользователи Reddit не были так же воодушевлены, как Уолтон. Многие написали, что кукла не просто так оказалась закопана под домом и доставать ее не следовало. Другие отметили, что им некомфортно даже комментировать пост, потому что «Выпусти Меня» пугает их.

Ранее сообщалось о семье, которая нашла в старинном отеле портрет девочки, поразительно похожей на их семилетнего сына. Несмотря на странное совпадение, семья не испугалась и осталась в отеле.