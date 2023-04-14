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19:03, 14 апреля 2023Из жизни

Семья заселилась в старинный отель и обнаружила на стене портрет своего сына

The Mirror: семья заселилась в отель в Швеции и обнаружила в столовой портрет своего сына

Фото: @JennieStevenson

Семья из Великобритании заселилась в старинный загородный отель в Швеции и обнаружила на стене в столовой портрет девочки, поразительно похожей на их сына. Об этом сообщает The Mirror.

Дженни Стивенсон рассказала, что переехала в Швецию и остановилась вместе с семьей на ночь в уединенном старинном загородном отеле, когда возвращалась после лыжного путешествия по стране. Когда семья собиралась ужинать в общей столовой, дочь Дженни обратила внимание на висевший на стене портрет. На нем был изображен ребенок, поразительно похожий на ее семилетнего брата Барни, блондина с голубыми глазами.

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Хотя на картине «Цветы в долине», которую написал шведский художник Карл Ларссон, была изображена девочка, от Барни ее отличали только длинные волосы. Дженни и ее муж не испугались странной находки, хотя гостиница и располагается в старинном доме со скрипучими полами. Сам Барни воспринял ситуацию с юмором. Позже женщина поделилась этой историей в соцсетях. «Здесь нет абсолютно ничего пугающего, так что, наверное, все в порядке», — отметила она.

Позже в комментариях женщина пошутила, что в какой-то момент проснулась от жуткого звука, похожего на перелистывание страниц или перетасовку колоды карт, но после посещения отеля вся семья выжила. Один из подписчиков предположил, что с таким звуком ребенок мог пытаться выбраться из картины. «А ведьмы поблизости есть?» — написал автор еще одного комментария. «В Швеции на Пасху ведьмы слетаются на Синюю гору, так что предполагаю, что да», — ответила Стивенсон.

Ранее сообщалось, что жительница штата Техас, США, нашла своего двойника из штата Северная Каролина и удивила мать. Увидев новую знакомую дочери, изумленная женщина подтвердила, что они действительно очень похожи.

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Алиса Дмитриева
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