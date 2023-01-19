Женщина нашла своего двойника в интернете и удивила мать

The Mirror: в США женщина нашла своего двойника и удивила мать

Жительница штата Техас, США, нашла своего двойника из штата Северная Каролина и удивила мать. Об этом сообщает The Mirror.

Американки Дженнифер и Амбра познакомились в интернете на платформе Twin Strangers, которая позволяет пользователям найти похожих на них людей. «Однажды я пришла домой с работы и прочитала об этом сайте. Я просто ввела свои параметры, а там оказалась она», — объяснила Дженнифер. Шокированные поразительным сходством женщины решили увидеться в Техасе.

Амбра рассказала, что очень нервничала перед встречей со своим двойником. «Когда я наконец увидела ее, я подумала: "Боже мой, существует еще один человек с моим лицом"», — вспоминает она. Позже Дженнифер решила познакомить Амбру со своей матерью, чтобы проверить, сможет ли она их отличить. Увидев новую знакомую дочери, изумленная женщина подтвердила, что они действительно очень похожи. Мать Дженнифер даже захотела изучить родословную Амбры, чтобы удостовериться, что они не родственники.

Ранее сообщалось, что в США баскетболист узнал о существовании своего двойника с таким же именем, внешностью и работой, встретился с ним и предложил сдать ДНК-тест. К удивлению обоих, никаких кровных связей между ними обнаружено не было.