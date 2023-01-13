Мужчина встретил двойника с таким же именем, внешностью и работой

В США баскетболист встретил двойника с таким же именем, ростом и внешностью

В США баскетболист узнал о существовании своего двойника с таким же именем, внешностью и работой, встретился с ним и предложил сдать ДНК-тест. Историю почти идентичных незнакомцев публикует The Sun.

В 2015 году Брэйди Фейгл перенес операцию на локте. Спустя полгода после процедуры сотрудники клиники позвонили тренеру мужчины и спросили, когда тот приедет на операцию. Тренер удивился и ответил, что баскетболист уже прооперирован и проходит реабилитацию.

Так выяснилось, что у Фейгла есть полный тезка, который тоже играет в баскетбол и получил схожую травму. Спортсмен должен был оперироваться у того же врача, что и Фейгл. Мужчины выглядят практически одинаково: оба рыжие, ростом 193 сантиметра, оба баскетболисты и носят очки. Основное различие было в возрасте: один Фейгл был старше другого на пять лет.

Пораженные своим сходством баскетболисты решили сдать ДНК-тест, чтобы проверить, не родственники ли они. К удивлению обоих, никаких кровных связей между ними обнаружено не было. Тем не менее, как говорит старший Фейгл, в каком-то смысле они навсегда останутся братьями.

Ранее в Лас-Вегасе, США, мужчина решил искупаться в бассейне отеля и неожиданно встретил своего двойника, который плавал рядом. «Когда я его увидел, сразу же подумал: "Черт возьми, этот парень похож на того, кого я вижу в зеркале". А затем я подумал, что он выглядит круче меня», — признался он.