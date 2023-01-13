Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:13, 13 января 2023Из жизни

Мужчина встретил двойника с таким же именем, внешностью и работой

В США баскетболист встретил двойника с таким же именем, ростом и внешностью
Brady Feigl

Brady Feigl. Фото: MLB photos via USA TODAY Sports / Reuters

В США баскетболист узнал о существовании своего двойника с таким же именем, внешностью и работой, встретился с ним и предложил сдать ДНК-тест. Историю почти идентичных незнакомцев публикует The Sun.

В 2015 году Брэйди Фейгл перенес операцию на локте. Спустя полгода после процедуры сотрудники клиники позвонили тренеру мужчины и спросили, когда тот приедет на операцию. Тренер удивился и ответил, что баскетболист уже прооперирован и проходит реабилитацию.

Так выяснилось, что у Фейгла есть полный тезка, который тоже играет в баскетбол и получил схожую травму. Спортсмен должен был оперироваться у того же врача, что и Фейгл. Мужчины выглядят практически одинаково: оба рыжие, ростом 193 сантиметра, оба баскетболисты и носят очки. Основное различие было в возрасте: один Фейгл был старше другого на пять лет.

Материалы по теме:
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая 2019

Пораженные своим сходством баскетболисты решили сдать ДНК-тест, чтобы проверить, не родственники ли они. К удивлению обоих, никаких кровных связей между ними обнаружено не было. Тем не менее, как говорит старший Фейгл, в каком-то смысле они навсегда останутся братьями.

Ранее в Лас-Вегасе, США, мужчина решил искупаться в бассейне отеля и неожиданно встретил своего двойника, который плавал рядом. «Когда я его увидел, сразу же подумал: "Черт возьми, этот парень похож на того, кого я вижу в зеркале". А затем я подумал, что он выглядит круче меня», — признался он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Путин прибыл в Уфу на прощание с первым президентом Башкирии
Джонсон получил одно из самых крупных среди политиков Британии пожертвований
Европа заменит российское дизтопливо китайским
Беременная певица Ханна объяснила решение рожать за границей
Названы особенности пришедшего в Россию гриппа В
Доктор Мясников развеял популярный миф о сердце
Режиссера «Армагеддона» и «Перл-Харбора» обвинили в убийстве голубя
СБУ провела антидиверсионные учения у границы с Белоруссией
В Москве стали продавать больше кладовок
Косметолог назвала три главных средства в борьбе со старением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.