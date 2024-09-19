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19:41, 19 сентября 2024Из жизни

Мужчина расправился с сестрой из-за ее романа с соседом

News9Live: в Индии 22-летний мужчина убил сестру за роман с соседом

Фото: Channi Anand / AP

В Индии мужчина из штата Уттаракханд расправился со старшей сестрой из-за насмешек соседей по поводу ее романа. Об этом сообщает News9Live.

Преступление было совершено 22-летним Аманом Али в воскресенье, 8 сентября, в городе Хардвар. Как удалось установить следователям, перед этим у девушки появился бойфренд из того же района. Они не скрывали взаимной симпатии, о чем постоянно судачили соседи. Кроме того, они посмеивались из-за этого над Али, который якобы не уследил за честью сестры.

Вечером 8 сентября молодой человек застал родственницу за разговором с избранником по телефону. Он потребовал, чтобы девушка немедленно положила трубку, однако она отказалась. Али воспринял это как оскорбление и через некоторое время набросился на нее с ножом. Соседи рассказали полиции, что слышали, как девушка умоляла о пощаде. Правоохранителей вызвали только утром. Помочь пострадавшей было уже невозможно. Али находился в той же комнате.

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Со слов соседей, молодой человек набросился на сестру во многом потому, что дома не было их матери.

Ранее сообщалось, что женщину из Индии арестовали за то, что она расправилась с трехлетней дочерью ради свадьбы. Индианка считала девочку препятствием для нового брака.

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      Никита Савин
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