Мужчина расправился с сестрой из-за ее романа с соседом

News9Live: в Индии 22-летний мужчина убил сестру за роман с соседом

В Индии мужчина из штата Уттаракханд расправился со старшей сестрой из-за насмешек соседей по поводу ее романа. Об этом сообщает News9Live.

Преступление было совершено 22-летним Аманом Али в воскресенье, 8 сентября, в городе Хардвар. Как удалось установить следователям, перед этим у девушки появился бойфренд из того же района. Они не скрывали взаимной симпатии, о чем постоянно судачили соседи. Кроме того, они посмеивались из-за этого над Али, который якобы не уследил за честью сестры.

Вечером 8 сентября молодой человек застал родственницу за разговором с избранником по телефону. Он потребовал, чтобы девушка немедленно положила трубку, однако она отказалась. Али воспринял это как оскорбление и через некоторое время набросился на нее с ножом. Соседи рассказали полиции, что слышали, как девушка умоляла о пощаде. Правоохранителей вызвали только утром. Помочь пострадавшей было уже невозможно. Али находился в той же комнате.

Со слов соседей, молодой человек набросился на сестру во многом потому, что дома не было их матери.

Ранее сообщалось, что женщину из Индии арестовали за то, что она расправилась с трехлетней дочерью ради свадьбы. Индианка считала девочку препятствием для нового брака.

