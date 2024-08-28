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20:08, 28 августа 2024Из жизни

Женщина расправилась с дочерью ради свадьбы с любовником

В Индии женщина расправилась с трехлетней дочерью ради нового брака

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Женщину из Индии арестовали за то, что она расправилась с трехлетней дочерью ради свадьбы. Об этом пишет Hindustan Times.

По информации полиции, 26-летняя Каджал из города Музаффарпур была замужем за работником фастфуд-ресторана Маноджем Кумаром, однако их отношения в браке не ладились. У Каджал появился любовник, за которого она захотела выйти замуж. Женщина считала трехлетнюю дочь препятствием для нового брака и приняла решение избавиться от нее.

Каджал перерезала девочке горло, сложила тело в чемодан на колесиках и сбежала из дома. Когда Кумар хватился жены с ребенком и отправился их искать, соседи сообщили ему о спрятанном рядом с домом чемодане. Открыв его, мужчина нашел останки дочери и обратился в полицию.

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Подозреваемая была задержана в доме любовника в районе Ситамархи. В доме Каджал в Музаффарпуре была обнаружена окровавленная одежда. Любовника также допросили, но с него сняли обвинения в причастности к убийству. Следователи считают, что на злодеяние женщину вдохновил детективный сериал.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с невестой сразу после свадебной церемонии. Как только молодожены остались наедине, муж бросился на женщину с мачете.

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      Антонина Черташ
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