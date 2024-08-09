Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 9 августа 2024Из жизни

Жених расправился с невестой в день свадьбы

В Индии жених ударил невесту мачете сразу после свадьбы

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

В Индии мужчина расправился с невестой сразу после свадебной церемонии. Об этом пишет Times of India.

27-летний Навин женился на 19-летней Ликите в деревне Чамбарасанахалли, штат Карнатака, в среду, 7 августа. После свадьбы молодожены провели некоторое время с родственниками. Днем Навин отвел невесту и ее родителей в дом своего дяди в деревне, чтобы немного отдохнуть. Пара сидела в отдельной комнате, куда племянница принесла им напитки. После этого жених закрыл дверь изнутри, и через несколько минут оттуда стали раздаваться крики.

Материалы по теме:
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
27 мая 2020
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019

Девочка заглянула в комнату через окно и увидела, что Навин бросился на Ликиту и ударил ее мачете. Она позвала родителей Ликиты, но они не смогли открыть дверь. В итоге дверь выломал родственник по имени Бабу. К тому времени невеста лежала в луже крови без признаков жизни. Жених также получил серьезные травмы, их происхождение не уточняется.

Семья вызвала полицию. Правоохранители выясняют возможные мотивы преступления, а также пытаются понять, как жених нашел в доме дяди мачете, которым расправился с девушкой. По предварительной информации, Навин взял девушку в жены по собственной воле.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина вышла замуж за школьного возлюбленного благодаря бывшему мужу. Невеста выразила бывшему мужу признательность и подтвердила, что он знал о ее влюбленности

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

      Блейк Лайвли едва не оголила грудь во время фотосессии

      В США сообщили о переброске на Ближний Восток «огромного количества военных сил»

      В Японии призвали США извиниться за атомные бомбардировки

      Порнозвезда из России рассказала об изнанке работы в секс-индустрии

      Сенатор рассказал об отлове пенсионеров для ВСУ

      Беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в российском регионе

      Появились новые подробности оказания помощи Поддубному

      В Липецкой области произошла детонация взрывоопасных объектов

      Россиянка описала Стамбул словами «одинокая женщина — красная тряпка для жуликов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше