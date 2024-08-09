Жених расправился с невестой в день свадьбы

В Индии жених ударил невесту мачете сразу после свадьбы

В Индии мужчина расправился с невестой сразу после свадебной церемонии. Об этом пишет Times of India.

27-летний Навин женился на 19-летней Ликите в деревне Чамбарасанахалли, штат Карнатака, в среду, 7 августа. После свадьбы молодожены провели некоторое время с родственниками. Днем Навин отвел невесту и ее родителей в дом своего дяди в деревне, чтобы немного отдохнуть. Пара сидела в отдельной комнате, куда племянница принесла им напитки. После этого жених закрыл дверь изнутри, и через несколько минут оттуда стали раздаваться крики.

Девочка заглянула в комнату через окно и увидела, что Навин бросился на Ликиту и ударил ее мачете. Она позвала родителей Ликиты, но они не смогли открыть дверь. В итоге дверь выломал родственник по имени Бабу. К тому времени невеста лежала в луже крови без признаков жизни. Жених также получил серьезные травмы, их происхождение не уточняется.

Семья вызвала полицию. Правоохранители выясняют возможные мотивы преступления, а также пытаются понять, как жених нашел в доме дяди мачете, которым расправился с девушкой. По предварительной информации, Навин взял девушку в жены по собственной воле.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина вышла замуж за школьного возлюбленного благодаря бывшему мужу. Невеста выразила бывшему мужу признательность и подтвердила, что он знал о ее влюбленности