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05:05, 8 августа 2024Из жизни

Муж выдал женщину замуж за любовника

В Индии мужчина выдал жену замуж за ее школьного возлюбленного

Фото: Jeremy Wong Weddings / Unsplash

В Индии женщина вышла замуж за школьного возлюбленного благодаря бывшему мужу. Об этом сообщает WION.

В 2021 году 19-летнюю Кушбу Кумари выдали замуж за 26-летнего Раджеша Кумара. Вскоре у пары родился сын Аюш. Несмотря на это, женщина по-прежнему питала чувства к Чандану Кумару, с которым она встречалась в школе. Секрет раскрылся, когда любовника, пробравшегося в дом для встречи с женщиной, поймали ее свекры.

Муж не стал устраивать скандал и разлучать влюбленных. На следующий день он представил соперника деревне и попросил общине разрешить ему выдать жену за Чандана. Скромную свадебную церемонию провели в местной часовне.

Они оба были очень влюблены и много разговаривали друг с другом. Поэтому я наконец помог жене выйти замуж за любимого, чтобы принести счастье в их жизни. Я просто помог им остаться вместе... Я желаю им счастливой супружеской жизни

Раджеш Кумарбывший муж
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Кушбу выразила бывшему мужу признательность и подтвердила, что он знал о ее влюбленности в школьного бойфренда. Сын Раджеша и Кушбу остался с отцом и бабушкой с отцовской стороны.

Ранее в штате Одиша, Индия, мужчина был арестован за то, что незаконно состоял в браке с пятью женщинами и сделал предложение еще 49 женщинам. 36-летний Сатьяджит Манаговинд Самал обманывал жертв на веб-сайте для поиска женихов и невест, выдавая себя за сотрудника разведывательного бюро.

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      Антонина Черташ
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