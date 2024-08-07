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10:39, 7 августа 2024Из жизни

Мужчина с пятью женами сделал предложение еще 49 женщинам и был арестован

В Индии мошенник с пятью женами сделал предложение еще 49 женщинам

Фото: PxHere

В штате Одиша, Индия, мужчина был арестован за то, что незаконно состоял в браке с пятью женщинами и сделал предложение еще 49 женщинам. Об этом сообщает Odisha TV.

36-летний Сатьяджит Манаговинд Самал обманывал жертв на веб-сайте для поиска женихов и невест, выдавая себя за сотрудника разведывательного бюро. Обычно он выбирал разведенных женщин, заключал с ними брачное соглашение, а потом получал от них деньги и сбегал на время в Дубай.

Расследование в отношении мошенника началось с жалобы двух его жен. Одна из них заявила, что Самал принуждал ее к сексу, а также потребовал у нее 815 тысяч рупий (834 тысячи рублей) на покупку автомобиля. По словам женщины, ради супруга она взяла кредит и дала ему еще 3,6 миллиона рупий (3,7 миллиона рублей) на развитие бизнеса.

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Самала поймали благодаря сотруднице полиции, работавшей под прикрытием. Она познакомилась с мужчиной через сайт знакомств и пригласила его на встречу, где он и был пойман. У преступника изъяли наличные, автомобиль и пистолет, а также заморозили его счета. В телефоне Самала нашли переписки с 49 потенциальными жертвами.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Великобритании лишился всех накоплений из-за романа с мошенницей из Кении. Он долгое время присылал ей деньги на строительство их будущего дома, но не получил ничего взамен и поселился в дешевой гостинице, так как теперь у него нет денег на оплату коммунальных счетов.

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      Юлия Юткина
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