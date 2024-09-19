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23:16, 19 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

«Страна.ua»: в Киевской области раздались взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на территории Киевской области действует воздушная тревога. Кроме того, она была объявлена в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Сумах. Они произошли в четверг, 19 сентября, в 15:36. Сообщалось, что под удар попали объекты на территории города. Какие именно — не уточнялось.

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      Марина Совина
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