На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

«Страна.ua»: в Киевской области раздались взрывы

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на территории Киевской области действует воздушная тревога. Кроме того, она была объявлена в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Сумах. Они произошли в четверг, 19 сентября, в 15:36. Сообщалось, что под удар попали объекты на территории города. Какие именно — не уточнялось.