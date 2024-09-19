В Сумах прогремели взрывы

Два взрыва прогремело в Сумах

Два взрыва прогремело в Сумах днем 19 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, взрывы прогремели в 15:36. По информации Telegram-канала SUMYLIKE TG, удары были нанесены по объектам на территории города.

Сумская областная военная администрация не сообщала о вероятности удара и не комментировала взрывы. Также в 14:51 взрыв прогремел за пределами города, этот инцидент чиновники также не комментировали.

В ночь на 19 сентября Сумы остались без электричества из-за повреждения энергообъекта. В результате удара были обесточены сам город и часть Сумской области.