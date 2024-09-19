Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Сумах прогремели взрывы

Два взрыва прогремело в Сумах

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Два взрыва прогремело в Сумах днем 19 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, взрывы прогремели в 15:36. По информации Telegram-канала SUMYLIKE TG, удары были нанесены по объектам на территории города.

Сумская областная военная администрация не сообщала о вероятности удара и не комментировала взрывы. Также в 14:51 взрыв прогремел за пределами города, этот инцидент чиновники также не комментировали.

В ночь на 19 сентября Сумы остались без электричества из-за повреждения энергообъекта. В результате удара были обесточены сам город и часть Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше придумали, как решить вопрос о принадлежности Крыма. Полуостров хотят передать под мандат ООН

      Мошенница Анна Делви станцевала на шоу с тюремным браслетом

      В Азербайджане ответили на обвинения в этнических чистках

      Захарова назвала призыв ЕП арестовать Мадуро проявлением буйного помешательства

      В российском городе автомобиль «впечатал» курьера в витрину магазина и попал на видео

      Темную материю объяснили микроскопическими черными дырами

      Российское ведомство пожаловалось на отечественный софт

      Возможность матери детей Дурова получить долю Telegram оценили

      Снятие санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине в Турции

      СБУ пообещала Пермякову 20 тысяч долларов за теракт против Прилепина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше