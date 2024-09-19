Сумы остались без электричества из-за повреждения энергообъекта в области

В ночь на 19 сентября Сумы остались без электричества из-за повреждения энергетического объекта в области. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Обесточивались город Сумы и часть Сумской области», — говорится в публикации. Уточняется, что утром потребителей постепенно начали обеспечивать электричеством.

Утром 18 сентября стало известно о попавших под удар энергетических объектах в Сумах. Как рассказали в областной военной администрации, в результате повреждений инфраструктуры энергосистема региона стала функционировать в напряженном режиме. Местные власти призывали потребителей меньше использовать электроэнергию.