Вся оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Южном Донбассе может пасть в скором времени. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.
«Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что украинская армия находится в критическом положении сразу на нескольких направлениях. По его словам, Киев скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.
Ранее Меркурис выразил мнение, что ВСУ столкнулись с логистическим кризисом на красноармейском направлении. Аналитик уточнил, что эта ситуация оказывает влияние на украинские войска на этом направлении.