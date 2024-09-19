На Западе заявили о скором крахе обороны ВСУ в Южном Донбассе

Меркурис: вся оборона Украины в Южном Донбассе скоро рухнет

Вся оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Южном Донбассе может пасть в скором времени. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что украинская армия находится в критическом положении сразу на нескольких направлениях. По его словам, Киев скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.

Ранее Меркурис выразил мнение, что ВСУ столкнулись с логистическим кризисом на красноармейском направлении. Аналитик уточнил, что эта ситуация оказывает влияние на украинские войска на этом направлении.