Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов авиакомпаний «Россия» и «Победа»

Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов сразу трех российских самолетов в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что все три инцидента произошли 18 сентября. Экипаж самолета авиакомпании «Россия», летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, доложил о попытке освещения лазером зеленого цвета со стороны населенного пункта Апрелевка.

С аналогичной ситуацией в районе города Дмитров столкнулись пилоты «Победы», выполнявшие рейс из Калининграда в Москву. Кроме того, со стороны населенного пункта Коммунарка пытались осветить лазером экипаж самолета этой же авиакомпании, направлявшегося из столицы в Сочи.

По данным источника, произошедшее не повлияло на выполнение рейсов. Все пилоты приняли решение следовать на аэродромы назначения.

15 сентября неизвестные предприняли попытку ослепить экипаж самолета, выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск. Поисками злоумышленников занялась полиция.