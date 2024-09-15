Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета в России

Полиция в Санкт-Петербурге ищет неизвестных, пытавшихся ослепить экипаж самолета

Неизвестные предприняли попытку ослепить экипаж самолета, выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Взлет прошел в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что полиция ищет злоумышленников. «Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников, пытавшихся ослепить экипаж воздушного судна», — заявили в региональном ГУ МВД. Там также указали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о похожем инциденте с самолетом, летевшим из Москвы в Магадан. Экипаж воздушного судна доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета примерно в 75 километрах северо-восточнее российской столицы. Командир воздушного судна продолжил выполнение рейса, самолет благополучно приземлился в магаданском аэропорту.