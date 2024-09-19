Новый премьер Франции уйдет в отставку при одном условии

Премьер Франции Барнье уйдет в отставку, если не сформирует правительство

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье уйдет в отставку, если не сможет по итогу встречи с представителями политических партий сформировать правительство. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на члена партии «Республиканцы».

«Это последний шанс, иначе премьер-министр подаст в отставку. Он заявит, что это невозможно, что личные интересы одних и других мешают ему спокойно сформировать правительство», — заявил член партии Барнье, пожелавший сохранить свою анонимность.

В свою очередь, другой источник в партии сообщил, что, президент Франции Эммануэль Макрон вмешивается в процесс формирования правительства, хотя и делает вид, что это не так.

Уточняется, что 19 сентября в 15:00 по местному времени политические группы проведут встречу с Барнье «с целью быстрого формирования правительства».

Ранее Барнье заявил, что огласит политическую программу в октябре 2024 года. По его словам, для правительства приоритетной станет сфера здравоохранения.