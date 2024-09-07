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19:45, 7 сентября 2024Мир

Барнье назвал приоритетную сферу для правительства Франции

ТАСС: новый премьер-министр Франции призвал не ждать от него чудес

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Новый глава французского правительства Мишель Барнье сказал, что огласит политическую программу в октябре 2024 года. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, для правительства приоритетной станет сфера здравоохранения. Барнье надеется уже в ближайшие дни сформировать правительство, которое попытается добиться быстрого прогресса. Однако премьер-министр призвал не ждать от него чудес.

Между тем в Париже уже разгорелись протесты. Левые партии выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Последний отказался назначить новым премьер-министром Люси Касте, которую предложили победившие на внеочередных выборах левые. Макрон заявил, что они не будут участвовать в формировании правительства.

Французская левая партия «Непокоренная Франция» (LFI), а также Социалистическая партия Франции (PS) и Французская коммунистическая партия (PCF) собираются выдвинуть вотум недоверия новому премьер-министру республики Мишелю Барнье.

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