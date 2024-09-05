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18:18, 5 сентября 2024Мир

Во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру

Левые партии Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру Барнье
Мишель Барнье

Мишель Барнье. Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Крупнейшая французская левая партия «Непокорившаяся Франция» (LFI), а также Социалистическая партия Франции (PS) и Французская коммунистическая партия (PCF) собирается выдвинуть вотум недоверия новому премьер-министру республики Мишелю Барнье. Об этом заявил депутат от LFI Эрик Кокрель, передает телеканал BFMTV.

«Наша партия будет выдвигать вотум недоверия Барнье, и по веской причине. Я думаю, что наши партнеры по левой коалиции также это сделают», — отметил политик.

Авторы материала добавили, что по словам источников, партии PS и PCF также выдвинут вотум недоверия новому французскому премьеру.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил бывшего министра иностранных дел республики Мишеля Барнье премьер-министром. «Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций», — подчеркнули в Елисейском дворце. 73-летний экс-глава МИД Франции и бывший еврокомиссар представляет партию «Республиканцы». Политик также занимал должности министра по делам окружающей среды и министра сельского хозяйства Франции.

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      Дарья Устьянцева
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