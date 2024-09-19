Обвиняемая в расправе над дочерью россиянка попросила отправить ее на СВО

В Ростове-на-Дону обвиняемая в расправе над дочерью женщина попросилась на СВО

В Ростове-на-Дону обвиняемая в расправе над дочерью женщина попросилась в зону специальной военной операции (СВО). Это были ее последние слова в суде, сообщает «Комсомольская правда».

Россиянка сказала, что раскаивается в содеянном. «Очень прошу уважаемый суд дать мне шанс на исправление», — приводит ее слова издание. При этом своей вины она не признала.

По версии обвинения, весной 2023-го года фигурантка вместе с мужем расправились с дочерью. После этого мать заявила о похищении девочки. Дело рассматривается с участием присяжных заседателей.

Ранее на СВО попросился Дмитрий Матвеев, которого обвиняют в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Фигурант уголовного дела попросил отправить его на службу в качестве санитара или военного врача.