Останки «ребенка-вампира» без головы нашли в саду

В Польше нашли останки ребенка, обезглавленного как вампир

Археологи нашли «ребенка-вампира» во время раскопок в городе Хелм, Польша. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты наткнулись на ребенка без головы, когда проводили работы в епископском саду. Жуткая находка была отмечена двумя столбами, стоящими по направлению к западу и востоку. Кости внутри были обложены камнями.

Рядом археологи нашли останки еще одного ребенка. Его скелет выглядел обычно. Кости двух детей, как сообщается, датируются XIII веком. Их возраст пока неизвестен.

Отмечается, что лишение головы, обложение останков камнями, а также расположение скелета в земле лицом вниз — практики защиты от вампиров, распространенные по всей Европе в Средние века. Этих демонических существ считали виновниками внезапного ухода людей из жизни. Как правило, действительной причиной трагедий становились эпидемии или отравления. Однако селяне считали, что дело в вампирах, которые охотятся на местные семьи.

Ранее в Польше уже находили скелет «ребенка-вампира». В деревне Пьень лицом вниз был закопан мальчик, на ноге у которого был треугольный замок. По мнению экспертов, такие меры были предприняты, чтобы ребенок не воскрес в виде нечисти и не вернулся к живым.