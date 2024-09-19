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14:17, 19 сентября 2024Из жизни

Останки «ребенка-вампира» без головы нашли в саду

В Польше нашли останки ребенка, обезглавленного как вампир

Фото: Lubelski Conservator for Monuments

Археологи нашли «ребенка-вампира» во время раскопок в городе Хелм, Польша. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты наткнулись на ребенка без головы, когда проводили работы в епископском саду. Жуткая находка была отмечена двумя столбами, стоящими по направлению к западу и востоку. Кости внутри были обложены камнями.

Рядом археологи нашли останки еще одного ребенка. Его скелет выглядел обычно. Кости двух детей, как сообщается, датируются XIII веком. Их возраст пока неизвестен.

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Отмечается, что лишение головы, обложение останков камнями, а также расположение скелета в земле лицом вниз — практики защиты от вампиров, распространенные по всей Европе в Средние века. Этих демонических существ считали виновниками внезапного ухода людей из жизни. Как правило, действительной причиной трагедий становились эпидемии или отравления. Однако селяне считали, что дело в вампирах, которые охотятся на местные семьи.

Ранее в Польше уже находили скелет «ребенка-вампира». В деревне Пьень лицом вниз был закопан мальчик, на ноге у которого был треугольный замок. По мнению экспертов, такие меры были предприняты, чтобы ребенок не воскрес в виде нечисти и не вернулся к живым.

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      Юлия Юткина
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