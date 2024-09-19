Осужденный в Белоруссии гражданин США извинился перед Лукашенко

Осужденный в Белоруссии заговорщик Зенкович попросил Лукашенко о помиловании

Осужденный в 2022 году на 11 лет за попытку захвата власти в Белоруссии Юрий Зенкович извинился перед Александром Лукашенко и попросил его о помиловании. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

«Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать. Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать мне возможность вернуться к семье в Соединенные Штаты», — сообщил он.

Отмечается, что целью заговорщиков во главе с Зенковичем было устранение Лукашенко и задержание других важных белорусских чиновников. По словам осужденного, в стране планировалось произвести «классический военный переворот».

Ранее Юрий Зенкович сообщил, что белорусская оппозиция планировала сбить вертолет Лукашенко. По его словам, оппозиция вела переговоры и искала средства на Украине, в Израиле и США.