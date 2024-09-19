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00:10, 20 сентября 2024Мир

Оценена вероятность новых взрывов гаджетов по всему миру

Политолог Кузнецов: после происшествий в Ливане могут произойти новые взрывы

Фото: Hassan Hankir / Reuters

Взрывы пейджеров и других устройств в Ливане свидетельствуют о возможности новых подобных происшествий, поскольку израильская разведка «Моссад» организовала массовое производство таких гаджетов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.

«Завод не мог работать только на производство пяти тысяч пейджеров и ста радиостанций. Скорее всего, он функционировал ежедневно в течение многих лет, и неизвестно, что еще производилось на нем», — предупредил он.

При этом, по мнению эксперта, традиционные способы обеспечения безопасности не смогут предотвратить подобные происшествия, которые в будущем могут произойти в самых разных странах. На данный момент арочные металлодетекторы и сканеры не приспособлены для выявления устройств, в которых встроена функция подрыва. Разработка и внедрение новых технологий, вероятно, потребует годы, считает Кузнецов.

Ранее был раскрыт способ доставки взорвавшихся пейджеров в Ливан. Для этой цели Израиль создал подставную компанию по производству устройств со взрывчаткой.

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      Дмитрий Попов
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