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09:29, 19 сентября 2024Мир

В США раскрыли способ доставки Израилем детонированных пейджеров в Ливан

NYT: Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров со взрывчаткой

Фото: Hassan Hankir / Reuters

Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров со взрывчаткой для последующей поставки в Ливан. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Согласно имеющимся данным, компания BAC Consulting KFT была венгерской частной компанией, у которой был заключен контракт на производство устройств, в частности пейджеров от имени тайваньской компании Gold Apollo. Но на самом деле она была частью израильского плана», — передает издание.

По словам источников газеты, Тель-Авив «создал еще как минимум две подставные компании для сокрытия личностей, создавших пейджеры со взрывчаткой, — сотрудников израильской разведки».

Ранее стало известно, что взорвавшиеся в Ливане устройства связи были разработаны и произведены венгерской компанией BAC Consulting KFT, сообщила тайваньская компания по производству пейджеров Gold Apollo.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров.

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      Дарья Устьянцева
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