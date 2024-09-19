Раскрыты траты россиян на домашних питомцев

«Росгосстрах»: большинство россиян тратят на питомцев до 5 тыс. руб. в месяц

Регулярные расходы на питомцев не считают для себя бременем 84 процента россиян. Сколько тратят на своих домашних любимцев россияне, раскрыли в страховой компании «Росгосстрах». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как показал опрос, домашнее животное заводит каждый второй россиянин. Из них по 3-5 тысяч рублей ежемесячно на питомца готовы тратить 42 процентов респондентов. Свой бюджет на любимца 3 тысячами рублей ограничивают 36 процентов соотечественников. От 5 до 10 тысяч рублей в месяц на животных уходит у 15 процентов опрошенных, до 15 тысяч — у 5 процентов. В больших расходах призналось лишь 2 процента участников исследования.

Больше половины (55 процентов) респондентов отмечают положительные перемены в жизни после того, как завели питомцев — подъем настроения и снятие стресса. Тем не менее 52 процента россиян воздерживаются от этой затеи, оправдывая это большой ответственностью. Хлопотным уход за любимцами считают 39 процентов из них. 17 процентов респондентов не готовы завести животных из-за плотного графика, а 15 процентов — из-за скромного размера квартиры. Для 11 процентов россиян препятствием становятся частые командировки, столько же считает питомцев лишней статьей расходов. 7 процентов опрошенных страдают от аллергии.

Самым частым выбором граждан стала собака. Она есть у 51 процента соотечественников. Вторую строчку рейтинга заняла кошка — ее завели 40 процентов участников опроса. Другие виды питомцев значительно уступают: птиц дома держат 3 процента респондентов, грызунов — столько же, аквариумных рыбок — 2 процента. Экзотических животных (ящерица, змея, черепаха или паук) предпочитает 1 процент заводчиков.

Как ранее продемонстрировал опрос исследовательского холдинга «Ромир», уход за питомцем является единственным видом расходов, отказаться от которого россияне не готовы. В то же время в целях экономии граждане согласны урезать траты на путешествия и бросить сигареты.