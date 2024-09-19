Россияне отказались экономить лишь на одной статье расходов

«Ромир»: почти четверть россиян собираются экономить на роскоши и путешествиях

В России от 21 до 26 процентов жителей каждый год планируют уменьшить расходы на роскошь и путешествия, а семь-восемь процентов намереваются бросить курить. К такому выводу пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

При этом, как показывают данные за 2023 год, доля и первых, и вторых не изменилась. При этом опрошенные готовятся к тому, что им придется тратить больше на питание дома, ЖКХ, связь, медицинские услуги и лекарства. Единственная статья расходов, которую жители РФ не сокращали и не намереваются, — это домашние питомцы.

Также оказалось, что меньше всего к бережливости склонны зумеры. А самыми экономными стали представители старших групп. Более того, чем старше поколение, тем больше в нем людей, которые начали меньше тратить на посещение точек общепита и увеличили расходы на питание дома. В свою очередь, большинство зумеров стали расходовать больше денег на рестораны, электронику и поездки за границу.

В марте 2024 года выяснилось, что в прошлом году траты россиян на домашних животных серьезно выросли. Кроме того, оказалось, что количество владельцев животных в России увеличивается на 400 тысяч домохозяйств в год.