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13:50, 19 сентября 2024Силовые структуры

Подполковник ФСБ оценил последствия взрывов пейджеров в Ливане

Подполковник ФСБ Филатов: вслед за пейджерами в Ливане могут рвануть телефоны

Фото: Lee Smith / Reuters

Мобильные телефоны также могут взорваться, как и заряженные взрывчаткой пейджеры в Ливане. Такое мнение высказал подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в беседе с 360.ru.

По его словам, если вредоносное ПО вмонтировано в батарейку, то начиненные взрывчаткой гаджеты невозможно распознать. Филатов уверен, что организатор поставок пяти тысяч пейджеров для членов «Хезболлы» знал о последствиях. Он полагает, что высокотехнологичную взрывчатку в небольшом количестве вмонтировали в батарейки.

Подполковник ФСБ констатировал тенденцию, указывающую на то, что террористы меняют методы своих атак — они стали использовать вредоносное программное обеспечение для запуска детонаторов. По такой схеме могут взрываться мобильные телефоны.

17 сентября по всему Ливану массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». В случившемся обвинили спецслужбы Израиля.

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      Любовь Ширижик
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