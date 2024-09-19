Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:23, 19 сентября 2024Силовые структуры

Помочившегося на памятник во Владивостоке россиянина задержали

В отношении мужчины, помочившегося на памятник во Владивостоке, возбудили дело

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Якутии, который помочился на памятник во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма. Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении полиции, злоумышленник был задержан в районе городского автовокзала и доставлен в отдел. Ранее он был неоднократно судим.

По информации следствия, 38-летний мужчина без определенного места жительства осквернил памятник разведчику и Герою СССР Рихарду Зорге, расположенный на проспекте 100-летия Владивостока. После задержания он сообщил, что был сильно пьян и не планирует больше так делать.

Об осквернении памятника во Владивостоке стало известно ранее 19 сентября. Инцидент попал в обзор камеры видеонаблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» назвала взрыв пейджеров в Ливане ведущим к объявлению войны терактом

      В США признали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом

      Венгрия вслед за Германией устремилась в Среднюю Азию

      Прославившаяся во время Игр-2024 девушка-стрелок снялась для модного журнала

      Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club. Что будет дальше?

      В США подсчитали число желающих получить пособие по безработице

      В постпредстве России при ОБСЕ заявили об уничтожении двух третей полученных Киевом Abrams

      Россиянка приехала из путешествия с шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту

      Банку России разрешат объявлять сотрудников ветеранами труда

      Мэр Ивано-Франковска назвал число волонтеров для языковых патрулей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше