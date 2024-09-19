Помочившегося на памятник во Владивостоке россиянина задержали

В отношении мужчины, помочившегося на памятник во Владивостоке, возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Якутии, который помочился на памятник во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма. Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении полиции, злоумышленник был задержан в районе городского автовокзала и доставлен в отдел. Ранее он был неоднократно судим.

По информации следствия, 38-летний мужчина без определенного места жительства осквернил памятник разведчику и Герою СССР Рихарду Зорге, расположенный на проспекте 100-летия Владивостока. После задержания он сообщил, что был сильно пьян и не планирует больше так делать.

Об осквернении памятника во Владивостоке стало известно ранее 19 сентября. Инцидент попал в обзор камеры видеонаблюдения.