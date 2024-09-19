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06:06, 19 сентября 2024Россия

Во Владивостоке неизвестный помочился на памятник разведчику Зорге

МВД: Во Владивостоке неизвестный помочился на памятник разведчику Зорге

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке ищут неизвестного мужчину, который помочился на памятник разведчику Рихарду Зорге, сообщает МВД по Приморскому краю.

Там уточнили, что полиция проводит проводит проверку по факту осквернения памятника. До этого сотрудники нашли видео в соцсетях. Сам акт попал на записи камер видеонаблюдения.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданина, причастного к инциденту», — говорится в сообщении.

Ранее в Бурятии мужчину обвинили в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. По данным ведомства, ночью 2 сентября пьяный мужчина в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление, поэтому фигуранта сразу же задержали.

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      Сергей Грехов
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