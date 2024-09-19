Президент Румынии захотел обучать в стране украинских морпехов

Президент Йоханнис предложил открыть в Румынии центр по подготовке морпехов ВСУ

Президент Румынии Клаус Йоханнис предложил открыть на территории страны центр по подготовке морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политик запросил у парламента одобрение этой инициативы, сообщает Euractiv.

Йоханнис выступил с этим предложением в рамках контактной группы «Рамштайн», координирующей механизм, направленный на усиление военно-морского потенциала Украины.

Отмечается, что Румыния поддержит подготовку украинских морпехов «в рамках имеющихся возможностей», а полное финансирование и планирование развития учебного центра на первоначальном этапе возьмет на себя Великобритания.

После одобрения со стороны военных партнеров Румынии центр будет работать в течение двух лет. Страна при этом оставляет за собой право отказаться от обязательств в любой момент в ходе учебного процесса или по окончании согласованного периода.

Ранее Йоханнис подписал закон о передаче Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В соответствии с законом, правительство Румынии уполномочено предпринять необходимые шаги для восстановления возможностей противовоздушной обороны путем покупки у США еще одного ЗРК Patriot.