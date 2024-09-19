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11:04, 19 сентября 2024Россия

Пристававший к девушкам мигрант избил многодетную россиянку битой и лопатой

В Красноярском крае мигрант избил мать четверых детей битой и лопатой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае мигрант избил многодетную мать. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местный Telegram-канал.

По словам очевидцев, перед этим иностранец приставал к девушкам. Когда россиянка решила заступиться за них, злоумышленник ударил ее битой по голове. Затем он нанес потерявшей сознание женщине удар лопатой.

Пострадавшую, которая воспитывает четверых детей, госпитализировали с многочисленными переломами. Напавшего на нее мигранта через несколько дней отпустили.

Ранее в Приморье мигрант проломил череп девушке из-за отказа встречаться с ним. Кроме того, он якобы попытался изнасиловать россиянку. Пострадавшую доставили в больницу.

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      Алан Босиков
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