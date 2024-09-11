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12:35, 11 сентября 2024Россия

В России мигрант проломил череп молодой девушке за отказ встречаться

В Приморском крае мигрант жестоко избил отказавшуюся встречаться с ним девушку

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Большой камень Приморского края мигрант из Узбекистана жестоко избил молодую девушку, которая отказалась с ним встречаться. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Владивостока и не только» со ссылкой на подписчика.

Как стало известно, приезжий постоянно оказывал пострадавшей знаки внимания и писал ей в социальных сетях, а также на личный номер телефона. 31 августа после очередного отказа мужчина подкараулил ее в темное время суток и избил. Помимо этого, он якобы пытался изнасиловать жертву.

В свою очередь Amur Mash пишет в Telegram, что нападение произошло в районе торгового центра «Центральный». Там мужчина сначала бил девушку кулаками, а затем камнем, рассказали близкие пострадавшей. В результате ее госпитализировали с переломом черепа, верхней челюсти и носа. Также зафиксированы повреждения позвоночника, ушиб головного мозга и другие травмы.

По информации издания, мигрант задержан. Полиция отказалась комментировать журналистам произошедшее, заверив, что расследование идет, пишет канал.

Ранее в Краснодаре гражданин Таджикистана на протяжении полугода избивал беременную сожительницу. После того как женщина с ним рассталась, мужчина продолжил ее преследовать, а в июне приехал к ней домой и ударил по лицу.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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